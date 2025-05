La storia dell’Inter in questa Champions League è un romanzo iniziato con uno 0-0 a Manchester e culminato nella finale, costruito con la forza della difesa e il cuore di un gruppo che si è trasformato. Era il 18 settembre quando Simone Inzaghi, dopo il pareggio all’Etihad Stadium contro il Manchester City, parlava di “ragazzi giganteschi”. Era la serata in cui tutto è iniziato: la consapevolezza che il percorso verso l’Europa poteva davvero essere il loro.

Quello 0-0 ha segnato la nascita dell’Inter europea, una squadra che fuori dall’Italia ha mostrato un volto impenetrabile: in otto partite della fase a gironi, un solo gol subito — ironia della sorte, proprio quello che ha portato alla sconfitta contro il Bayer Leverkusen, in un’azione molto contestata. Il piano di Inzaghi e della società era chiaro: chiudere la prima fase nelle prime otto e puntare tutto sulle partite decisive. Un piano che ha retto, alimentato da vittorie cruciali come quelle contro Arsenal e Lipsia a San Siro, e dal cuore di un gruppo che non si è mai arreso.