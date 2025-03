Si comincerà alle 15, con Empoli-Venezia, per proseguire alle 18 con Bologna-Inter e chiudere alle 20.45 con Milan-Atalanta. Empoli, Bologna e Inter la settimana successiva devono giocare il ritorno della semifinale di Coppa Italia (il derby al mercoledì, Bologna-Empoli al giovedì). In più l’Inter la settimana che porta a Pasqua ha il ritorno col Bayern in Champions (al mercoledì). Marotta e Inzaghi saranno soddisfatti della decisione della Lega Serie A. Per l’Inter - l’unica squadra italiana ancora in corsa su 3 fronti – è la migliore soluzione possibile, pur in un mese che resta affollatissimo diimpegni (9 partite dal 30 marzo, quando si ripartirà dopola sosta)".