"Insomma, il Thuram che in campionato ha esultato una sola volta nel 2025 sembra averci preso gusto in Europa. E ieri c’era il compito parallelo di non far pesare la prima defezione in questa Champions di Lautaro Martinez. Missione compiuta, anche senza il capitano, aspettando ora di avere davanti una superpotenza come il Bayern. Perché adesso l’ingresso tra le migliori otto ingolosisce un’Inter cannibale".