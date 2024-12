"E poi Dumfries, Carlos Augusto e Thuram chiudono l'incontro. Le aquile non possono ancora osare così tanto né guardare così in alto. Il gap è evidente, ma preoccupa il crollo nervoso in questo quinto ko del campionato. Luci solo sui campioni d'Italia, che lasciano di nuovo al buio un Olimpico inviolato per 17 gare consecutive da marzo scorso (280 giorni) e mai travolto in quasi 125 anni da 6 gol di scarto".