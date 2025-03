L'Inter cercherà di allargare la rosa il più possibile per il finale di stagione. A giugno ci sarà anche il Mondiale per club e Inzaghi potrà contare anche su una pedina inattesa.

"C’è anche Valentin Carboni nella rosa dell’Inter. E ha ripreso la maglia con cui aveva debuttato in A con l’Inter, la numero 45. La punta era in prestito al Marsiglia ma ha subito la rottura del legamento crociato, così l’Inter ha deciso di riportarlo a casa per la riabilitazione. E punta ad averlo disponibile per il Mondiale per club", scrive La Gazzetta dello Sport.