Inizia una nuova stagione, l'allenatore ha l'obiettivo di rivincere lo scudetto da esordiente su una panchina importante come quella nerazzurra

Si riparte oggi: l'Inter si è ritrovata alla Pinetina in vista della nuova stagione. Il quotidiano La Repubblica parla del nuovo progetto con Chivu che "per riportare lo scudetto a Milano dopo una stagione senza trofei, dovrà puntare sul suo calcio, che i veterani hanno assaggiato negli Stati Uniti e i nuovi arrivati dovranno imparare in fretta".