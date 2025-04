La missione sarà prima di tutto proteggere il vantaggio accumulato all'andata. L'Inter cerca la seconda impresa col Bayern Monaco per continuare il viaggio in Champions League e accedere così tra le prime quattro d'Europa. Sarebbe per Simone Inzaghi la seconda volta in tre anni, dopo la cavalcata del 2023 terminata in finale contro il Manchester City. I tedeschi sono fra le favoritissime per la vittoria finale, per cui servirà grandissima concentrazione.