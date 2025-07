Con la cessione di Hakan Calhanoglu che sembra ipotesi man mano più concreta, l'Inter sta per arrivare davanti a un bivio. Cosa reperire eventualmente sul mercato per sostituire il turco? Il dubbio è tra un giocatore che abbia le stesse caratteristiche o che ne porti di nuove nella mediana nerazzurra. Si deciderà ovviamente anche in base alle indicazioni di Chivu, che dovrà chiarire su quale modulo vorrà impostare la prossima stagione. Si legge intanto su Repubblica:

Frattesi, panchinaro e scontento con Inzaghi, potrebbe trovare un ruolo centrale nella nuova Inter, dal momento che il nuovo allenatore non lo vede solo come vice Barella. Piace però all’Atletico. Intanto, sapendo di poter perdere il regista, Chivu ha anche provato il centrocampo a due, ma non è chiaro quanto la strada sia percorribile. Delle tante cose che sono mancate all’Inter nel Mondiale, forse la principale è stata proprio Çalhanoglu. E per questo rimpiazzarlo diventa una priorità".