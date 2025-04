(Il Giornale)

"Ragionevole, quindi, che nella capitale catalana si sogni di alzare al cielo la sesta Champions ma non è tutto oro quel che luccica. Basti guardare il festival del gol all’Estadio da Luz contro il Benfica per capire come non tutto funzioni nell’undici di Flick. Il Barça segna sempre, comunque, in ogni condizione ma la difesa lascia molto a desiderare".

PSG — "Per i Rouge-et-bleu vincere la Champions League è ormai un’ossessione più che decennale. La proprietà qatariota ha investito somme gigantesche per vincere il trofeo più ambito, riuscendo sempre a fallire. I parigini erano partiti male nella fase a gironi, venendo sconfitti al Parco dei Principi dall’Atlético Madrid di Simeone dopo aver sprecato una serie incredibile di occasioni da gol. Il problema non è del tutto superato ma l’ex tecnico romanista ha trovato un Donnarumma che si trasforma quando affronta squadre inglesi: dopo i due rigori parati contro il Liverpool, il portiere azzurro è stato determinante anche al Villa Park".

"Il Psg arriva all’incrocio con l’Arsenal con in tasca l’ennesimo titolo di Ligue 1 in tasca ed arriva come la squadra più in forma d’Europa, specialmente dopo la vittoria ai rigori ad Anfield. L’undici di Luis Enrique è versatile come pochi altri e si affida a centrocampisti solidi e creativi come l’ex interista Hakimi e una difesa sorretta dalla coppia Marquinhos-Nuno Mendes. Occhio, poi, all’ex Napoli Fabian Ruiz. Ma il nemico pubblico numero uno dei Gunners sarà il ritrovato Kvaratskhelia".

ARSENAL — "A parte la storica rivalità con il Tottenham, la storia dell’Arsenal sembra avere un fil rouge: le delusioni in Champions. La squadra del nord di Londra insegue la gloria continentale da una vita. I londinesi avevano fatto una fase a gironi perfetta, a parte il tonfo al Meazza contro l’Inter per poi travolgere il malcapitato Psv negli ottavi ed approdare alle semifinali per la prima volta dal lontano 2009".

"A soffrirne, inevitabilmente, è stata la forma in campionato, dove l’Arsenal è a ben 13 punti dalla capolista Liverpool ma la cosa non sembra preoccupare più di tanto. Dopo aver demolito la corazzata Real Madrid, fermare l’Arsenal non sarà semplice per nessuno".

(Il Giornale)