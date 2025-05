"Ora non ci saranno altre distrazioni, si andrà in all-in sulla Coppa dalle Grandi Orecchie. Lautaro e compagni potranno staccare un paio di giorni: oggi e domani. Poi, lunedì, appuntamento alla Pinetina per cominciare la preparazione della sfida, oltre che l’abituale media-day. Lunedì è previsto anche il ritorno in gruppo di Pavard e Zielinski, rimasti fuori contro il Como per precauzione. Il primo per la solita caviglia sinistra, distorta contro la Roma, lo scorso 27 aprile, che è tornata a dare fastidio. Il secondo per un affaticamento. I margini per un pieno recupero di entrambi, però, ci sono tutti. E il francese punta anche a una maglia da titolare", commenta il Corriere dello Sport.