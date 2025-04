Con conseguenze anche a breve termine, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Fa festa pure il cassiere di viale Liberazione. La qualificazione alle semifinali, infatti, vale un bonus di 15 milioni di euro. A cui si andrà ad aggiungere un incasso, per il ritorno a San Siro, certamente in doppia cifra. Il totale dei premi Uefa, ad ora, tocca quasi i 115 milioni. Ma arrivare in finale, nonché sollevare, il trofeo per l'Inter significherebbe fare un vero e proprio jackpot: altri 18,5 milioni nel primo caso, addirittura 25 complessivi qualora i nerazzurri dovessero trionfare, per un totale quindi di 140.