L'Inter è arrivata agli ottavi di Champions senza passare dai playoff. E non vuole fermarsi. La squadra di Inzaghi si è dimostra solida in difesa, solo un gol incassato in tutto il girone. Ora agli ottavi ha pescato il Feyenoord che ha eliminato il Milan ai playoff.

"Una rovesciata ciccata e poi il pallone che magicamente torna proprio lì, per il destro vincente. È il racconto dell’unico gol preso dall’Inter nella campagna europea, capitato sul piedone di Mukiele, centrale del Bayer. In Champions, i nerazzurri hanno indossato la cotta di maglia: imperforabili. Inzaghi per l’Europa ha spesso scelto la versione più conservativa della sua squadra, quella che si mette in blocco basso e non fa passare niente. Per prendersi subito gli ottavi è bastato. Ora servirà anche la versione che domina nell’altra metà campo: il 26° attacco della Champions non basterà per pensare alla coppa", scrive La Gazzetta dello Sport.