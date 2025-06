Un'intesa che si è vista già in campo, nonostante la scarsa esperienza uno accanto all'altro, ma che c'è anche fuori. Lautaro Martinez e Pio Esposito potrebbero formare la coppia d'attacco dell'Inter del futuro, anche perché come racconta il Corriere dello Sport, fra i due il rapporto è ottimo:

"Il suo comportamento esemplare è stato significativo anche nella gestione del rapporto con il giovanissimo Pio Esposito, che ha preso sotto la sua ala protettiva per agevolarne l’inserimento in squadra in un contesto non certo semplice. Hanno già composto assieme il tandem d’attacco dell’Inter e la sensazione è che certe scene possano ripetersi parecchie volte, magari formando la coppia del futuro negli ingranaggi offensivi dell’Inter".