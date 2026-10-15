Sotto gli occhi di tutti c'è ancora l'uscita nella terra di nessuno di martedì sera di Josep Martinez nel secondo tempo di Inter-Club Brugge
VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Chivu: "Ecco qual è stato il problema della fase difensiva"
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Sotto gli occhi di tutti c'è ancora l'uscita nella terra di nessuno di martedì sera di Josep Martinez nel secondo tempo di Inter-Club Brugge: il suo errore ha riportato i belgi in vantaggio complicando di molto la gara ai nerazzurri (dopo anche il gol clamoroso sbagliato da Lautaro a tu per tu con Sommer qualche minuto prima.
Ma che succede al portiere spagnolo? Lo spiega il Corriere dello Sport: "Per Martinez si è trattato del terzo errore macroscopico in otto gare (due di questi fatali in Champions League) dal momento in cui ha raccolto proprio l’eredità dello svizzero finito al Bruges. Troppi per permettergli di costruire fino a questo momento l’alchimia giusta con il resto del reparto arretrato.
Anzi, da alcuni atteggiamenti sembra proprio che l’intesa con i compagni di reparto sia ancora tutta da affinare. Dovrà accelerare in questo senso, perché la solidità difensiva di una squadra poggia le proprie basi proprio sulla tranquillità che effonde un numero uno all’altezza della situazione. Soprattutto per come si comporta fuori dai pali, dove spesso le insidie si moltiplicano, anche palla al piede".
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