Oltre al primo giorno di ritiro in casa Inter , ieri è stata pure la giornata della visita del ct dell'Italia Rino Gattuso alla Pinetina. Ecco il racconto della giornata da Tuttosport: "Non si fa peccato a pensare che pure l’attuale commissario tecnico faccia sue le considerazioni di Luciano Spalletti (a Repubblica): «Non mi priverei mai di Bastoni, Barella, Dimarco ». I tre saranno architrave pure dell’Italia che verrà.

Alla lista vanno aggiunti pure Matteo Darmian (nonostante la carta d’identità, il “soldatino” può ancora essere utile), Davide Frattesi (ieri assente giustificato: sta completando il lavoro post operatorio in una struttura specializzata a Pontremoli) e, molto probabilmente, Pio Esposito . Per il quale valgono le referenze portate da Cristian Chivu che ha allargato il discorso pure a Giovanni Leoni, allenato da lui a Parma: «Umanamente sono tanta roba tutti e due. Esposito e Leoni saranno il futuro del calcio italiano e ve li godrete a lungo in Nazionale perché quei due per molti anni rappresenteranno l’Italia».

Musica per le orecchie di Gattuso che è disperatamente alla ricerca di talenti che possano esplodere sulla strada che porterà (si spera) in America un po’ come accaduto a Bearzot nel 1978 (con Rossi e Cabrini) oppure Vicini a Italia ‘90 (Schillaci). Ieri Gattuso, accompagnato dal vice Gigi Riccio, oltre che da Gigi Buffon, Leo Bonucci e Mauro Vladovich, ha varcato i cancelli del centro sportivo poco dopo le quattro del pomeriggio e ne è uscito quasi all’ora di cena anche perché il menù stilato da Chivu per la truppa prevedeva due ore di allenamento. Ringhio è rimasto a bordo campo per l’intera seduta e ha parlato con i suoi ragazzi: ovviamente del gruppo non fa più parte Francesco Acerbi che, oltre al niet di Oslo, “paga” i suoi 38 anni (li compirà a febbraio).