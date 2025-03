Resta, però, la preoccupazione per i numerosi problemi fisici che potrebbero condizionare il cammino verso i traguardi stagionali.

Se da un lato si registra la perdita di Dumfries, dall’altro Inzaghi può sorridere per i rientri imminenti di Dimarco, Darmian e Zalewski, ormai vicini al pieno recupero dai rispettivi infortuni muscolari.

Il piano è quello di gestire il loro ritorno con cautela, evitando rischi inutili. Zalewski, in particolare, avrà bisogno di una gestione attenta per il problema al polpaccio, una zona sempre delicata per un calciatore.