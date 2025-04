"Merito di un pressing studiato per occupare il campo in ampiezza. L’Inter è riuscita a disinnescarlo o, comunque, ad andare oltre, nel momento in cui ha alzato il proprio baricentro e schiacciato gli avversari. Solo che è accaduto quando c’era da recuperare il risultato, non prima. Chissà che, stavolta, l’Inter non abbia un atteggiamento più aggressivo sin dall’inizio. Sarebbe il modo migliore per accendere anche San Siro. Che sarà per la grande maggioranza colorato di nerazzurro", si legge sul Corriere dello Sport.