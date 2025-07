Inter, Chivu cerca un giocatore per una novità assoluta rispetto a Inzaghi

Serve una mano anche dal mercato per permettere al nuovo allenatore di incidere come vorrebbe sulla squadra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 16:16)

L'Inter che sta per nascere avrà sicuramente dei punti di continuità rispetto all'ultima, ma anche alcune novità. Una di queste sarà sostanziale, ma per concretizzarla serve anche l'intervento sul mercato. Si legge infatti sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

"Un giocatore per tre sistemi di gioco. È questa l’idea dell’Inter e, in particolare, di Chivu: aggiungere al reparto offensivo un elemento che permetta di modificare lo spartito tattico. Scenario che, con Inzaghi, non accadeva quasi mai, se non in rari momenti e situazioni, come Sanchez piazzato dietro a due punte, quando c’era da recuperare il risultato, oppure il doppio trequartista, sfruttando le caratteristiche di Zalewski, nel finale dello scorso anno.

I piani di Chivu, invece, prevedono variazioni più frequenti e un uso più sistematico delle differenti soluzioni a disposizione. Per riuscirci, però, occorre un giocatore in più, un giocatore diverso da quelli al momento presenti in rosa. Per aggiungerlo, però, serve che prima esca Taremi. Intanto, però, si studiano i profili più adatti. E, tra questi, come emerso nelle ultime ore, c’è Openda, attaccante del Lipsia".

Quali soluzioni potrebbe offrire a Chivu il calciatore belga? Si legge sul quotidiano: "La più classica e naturale è quella della seconda punta al fianco di un centravanti come Lautaro o Pio Esposito (che resterà), ma potrebbe anche funzionare in tandem con Thuram. Di fatto, là davanti, sarebbe un terzo titolare, sistemando una delle mancanze più evidenti di questi anni: l’assenza di una vera alternativa al Toro o a Tikus.

Il resto, però, sarebbe del tutto nuovo. Dovendo individuare un lato, il belga tendenzialmente si sposta a sinistra. E allora perché non piazzarlo lì, qualche metro indietro rispetto alla prima punta, con un altro trequartista sul centro-destra? Ad esempio, potrebbe agire in coppia con Frattesi, centrocampista guastatore portato a giocare in verticale e a inserirsi in area. Anche Mkhitaryan, peraltro, potrebbe avanzare il suo raggio di gioco senza particolari patemi. Volendo, inoltre, ci sarebbe margine per costruire pure un tridente pesante, con Openda, appunto, e Thuram (oltre a Luis Henrique) ad assistere Lautaro".