Cristian Chivu ha le idee piuttosto chiare. Sa in quale direzione vuole portare la sua Inter e questo consolida la fiducia nei suoi confronti. Il progetto tecnico ha una direzione precisa, che il club si è convinto ad assecondare anche attraverso le scelte di mercato. Servirà però un grande lavoro da parte dell'allenatore e del suo staff per rendere concreto il tutto. Si legge anche sul Corriere dello Sport:

"La continuità tecnica rispetto al quadriennio di Inzaghi servirà sicuramente come base di partenza. Ma, da lì, l’Inter comincerà presto a discostarsi, per assumere un’identità magari per alcuni tratti simile ma pure sostanzialmente differente. In questo senso, non è un caso l’assalto a Lookman, nome indicato dallo stesso Chivu nei diversi confronti di mercato con la dirigenza. Il nigeriano, infatti, permetterà di giocare con tre elementi offensivi, regalando maggiore imprevedibilità e dribbling. Il tutto da sostenere con una diversa tenuta atletica, al fine di evitare il calo dello scorso fine di stagione. Chivu sa già che lo attende un compito complicato. Ma ha le spalle sufficientemente larghe per affrontarlo. Ha già cominciato…".