Come riferisce il Corriere dello Sport, anche che mercoledì la squadra volerà negli Stati Uniti. I nazionali raggiungeranno il gruppo in due fasi: alcuni in tempo per la partenza, altri come Lautaro direttamente in California. Tra i compiti di Chivu ci sarà quello di ridare slancio a un gruppo ancora segnato dalla sconfitta in finale di Champions.