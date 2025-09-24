Da oggi, con la ripresa degli allenamenti, comincerà la preparazione del match con il Cagliari. Ed è destinato a riprendersi la maglia da titolare

Lautaro Martinez c'è. Il capitano dell'Inter, dopo lo spezzone giocato domenica sera contro il Sassuolo, è pronto a riprendersi la maglia da titolare in attacco sabato sera in Sardegna contro il Cagliari. Lo spiega oggi il Corriere dello Sport: "Lautaro, dove eravamo rimasti? Di fatto, al gol segnato contro il Torino, più o meno un mese fa. Un gol voluto a tutti i costi: strappato, perché frutto di un pressing feroce. Scontata l’interpretazione: era la dimostrazione della voglia di tornare subito protagonisti, dopo le amarezze dello scorso maggio e poi del Mondiale per club. Solo che il Toro lì si è fermato.

O meglio, con un’azione caparbia ha pure avviato l’azione del vantaggio con l’Udinese. Soltanto che quella gara, poi, l’Inter l’ha persa. E ha perso pure quella successiva, contro la Juventus. Nella quale, l’argentino è stato il primo ad essere sostituito, assieme a Barella, perché in evidente difficoltà fisica. Colpa delle fatiche sostenute con la Seleccion, ma anche di un mal di schiena che, probabilmente, aveva già cominciato ad affacciarsi. Sempre quel fastidio ha poi tolto Lautaro dalla sfida di Champions in casa dell’Ajax. Mentre domenica scorsa, dopo aver cominciato in panchina anche con il Sassuolo, è poi entrato per l’ultima mezz’ora.

Adesso, però, il dolore alla schiena è soltanto un ricordo e, da oggi, con la ripresa degli allenamenti, comincerà la preparazione del match con il Cagliari. E proprio in Sardegna il Toro è destinato a riprendersi la maglia da titolare. Il primo ad esserne contento è Cristian Chivu. Che ha preferito gestirlo, piuttosto che correre anche il più piccolo rischio, e ora si aspetta di ritrovarlo in piena condizione e con il giusto spirito. Lo spirito del capitano: perché comunque Lautaro è l’emblema della squadra e anche l’elemento capace di prendersela sulle spalle nei momenti di difficoltà".