Nella mattinata di ieri l’Inter ha disputato un’amichevole contro il Lumezzane alla Pinetina. I nerazzurri hanno vinto 2-0 al termine di due tempi da 35 minuti: a decidere il match sono state le reti realizzate da Mkhitaryan al 14' e da Agbonifo al 62'. Per Cristian Chivu sono arrivate buone indicazioni, soprattutto da Djed Spence. C’era curiosità nel vedere l’inglese all’opera che fin qui non ha ancora esordito ufficialmente con la maglia nerazzurra.

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Come sottolinea Tuttosport, dopo una prima settimana di lavoro in gruppo, ieri Chivu lo ha testato da quinto di destra nel 3-5-2 e l'inglese ha inviato le prime risposte positive, entrando nella manovra della squadra - ha messo il piede sull'1-0 di Mkhitaryan - e presentendosi un paio di volte davanti al portiere.

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“Naturalmente gli manca il ritmo partita e quindi è difficile ipotizzare che possa giocare da titolare sia contro il Parma il 10 ottobre a San Siro che contro il Bruges il 13 sempre a Milano, però sicuramente Chivu, dopo un'altra settimana di allenamenti - la squadra riprenderà domani -, lo inserirà gradualmente nelle rotazioni. Per averlo al top, è plausibile che servano ancora 2-3 settimane. «È un ragazzo che ha grande motore, va molto veloce e darà sicuramente una mano», il commento su Spence di Paolo Sammarco, ex tecnico del Verona e oggi sulla panchina del Lumezzane.

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L'amichevole contro i bresciani è finita 2-0 con la seconda rete realizzata dall'Under23 Agbonifo su assist del compagno di squadra Kaczmarski. Passi in avanti di Curtis Jones, autore dell'assist a Mkhitaryan e di altre buone iniziative (ha colpito una traversa nella ripresa). Dimarco, completamente recuperato dopo il fastidio al ginocchio accusato prima della sosta, ha partecipato al test, mentre Calhanoglu - atteso in gruppo da domani - ha lavorato a parte”.