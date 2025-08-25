"La sua prima formazione affonda le radici nel passato, ma guarda già al futuro, come richiesto dai tempi: sarà rivoluzione, ma dolce. Si riparte dal 3-5-2 inzaghiano, conservando tutte le vecchie certezze di Simone, dal trio difensivo agli esterni fino alla ThuLa, ma con maggiore verticalità e pressing offensivo. Dovrà essere un’epoca coraggiosa, e per questo rischiosa, subito con un nuovo centrocampista al posto di Calha squalificato. San Siro nerazzurro sarà pieno ma anestetizzato, con una curva mugugnante che potrebbe svuotarsi a gara in corso, ma scoprirà comunque Petar Sucic, l’ennesimo croato di una lunga storia", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Chivu gli ha chiesto dal primo giorno duttilità e la sfida al Toro lo aiuterà a farsi un’idea: almeno in partenza, in regia dovrebbe cominciare Barella, ma durante la partita Nicolò potrebbe cedere le chiavi allo stesso Petar. Ondeggiare dal ruolo di mezzala a quello di centrale e, all’occorrenza, adattarsi dentro a un reparto a due: ecco il progetto da pendolo per il croato. Sucic è poi l’esempio plastico del calciomercato nerazzurro: l’Inter di Oaktree li ha presi tutti con lo stesso criterio. Giovani, futuribili, con prezzi poco sotto o poco sopra i 20 milioni (lui è costato 14) e stipendi sostenibili", precisa il quotidiano.