L’Inter a inizio ripresa sembra una squadra che ha fretta di riprendersi il primo posto, se pur virtuale per la partita da recuperare con la Fiorentina. E in effetti Dimarco si ripresenta in versione motorizzata e in tre minuti i nerazzurri costruiscono due palle gol e mezzo e vanno in buca su corner di Calhanoglu, sul quale Carlos Agusto si arrampica in mezzo all’area. Per il brasiliano è il secondo gol di fila dopo quello alla Lazio, ma questo ha un peso specifico superiore. Anche perché va più vicino il Como al pareggio (Sommer, artista del piazzamento, però mura Nico Paz), che l’Inter al raddoppio: lo stesso Augusto deve disimpegnarsi in un notevole salvataggio su Goldaniga, lanciato a pochi passi dalla porta su un cross di Belotti. Il bis arriva solo nel finale, con Thuram che scarica il pallone all’incrocio con una certa rabbia per una partita complicata più del previsto in zona gol", si legge.