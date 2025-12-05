Il pubblico delle grandi occasioni. Come riferisce il quotidiano Il Giorno, dopo le 45 mila presenze sfiorate mercoledì sera in Coppa Italia contro il Como, saranno quasi 70 mila i tifosi presenti a San Siro domani alle 18 per Inter-Como.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter-Como, pubblico delle grandi occasioni: a San Siro 5mila ospiti, attesi…
news
Inter-Como, pubblico delle grandi occasioni: a San Siro 5mila ospiti, attesi…
Attesi circa 70 mila spettatori per la sfida di campionato in programma al Meazza domani, sabato, alle 18:00
Una sfida che rappresenta uno scontro diretto tra la terza e la quinta forza del campionato.
5mila sono i tifosi del Como attesi a San Siro e al seguito della squadra biancoblù di Fabregas, riferisce il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA