Inter-Como, pubblico delle grandi occasioni: a San Siro 5mila ospiti, attesi…

Attesi circa 70 mila spettatori per la sfida di campionato in programma al Meazza domani, sabato, alle 18:00
Alessandro De Felice Redattore 

Il pubblico delle grandi occasioni. Come riferisce il quotidiano Il Giorno, dopo le 45 mila presenze sfiorate mercoledì sera in Coppa Italia contro il Como, saranno quasi 70 mila i tifosi presenti a San Siro domani alle 18 per Inter-Como.

Una sfida che rappresenta uno scontro diretto tra la terza e la quinta forza del campionato.

5mila sono i tifosi del Como attesi a San Siro e al seguito della squadra biancoblù di Fabregas, riferisce il quotidiano.

