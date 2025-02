Un buon primo tempo non è bastato all'Inter per avere la meglio sulla Juve. I nerazzurri cadono e mostrano i soliti limiti

Un buon primo tempo non è bastato all'Inter per avere la meglio sulla Juve. Anzi i nerazzurri sono usciti dallo Stadium con zero punti in saccoccia per un gol di Conceiçao a un quarto d'ora dalla fine della gara. "La Conceicao connection sta mettendo a dura prova i nervi dell’Inter. Cico ha fatto saltare il banco all’andata nel 4-4 in rimonta di San Siro e soprattutto al ritorno, con questo gol che ha steso i nerazzurri".