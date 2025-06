Smaltire la delusione per la finale di Champions League persa a Monaco non sarà facile. Ma per l’Inter i problemi non si fermano al contraccolpo emotivo. In queste ore, infatti, si sommano anche le complicazioni fisiche e di organico che rischiano di condizionare il cammino dei nerazzurri al Mondiale per Club.

"In partenza era già molto difficile invece pensare a un inserimento in lista per gli Usa del giovane Pio Esposito, che in più per un problema al ginocchio non parteciperà agli Europei Under 21 con l’Italia. In più non sarebbe comunque andato al Mondiale con la maglia nerazzurra l'argentino Correa, che era in uscita da tempo (contratto in scadenza a fine mese e non rinnovato) e potrebbe accasarsi subito con i brasiliani del Botafogo. Tra l’Inter e la società sudamericana la trattativa è già in fase avanzata per l'addio immediato e si sta discutendo sulla possibilità di un bonus alla firma. In uscita a seguire ci sarà anche Arnautovic e Taremi, con l'attacco interista che verrà rivoluzionato".