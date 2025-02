Il gol è subito… dietro l’angolo: corner un fattore per l’Inter, che numeri!

Corner sblocca-gare

Se in campionato il contatore è a 9, in Supercoppa la semifinale contro l’Atalanta era stata sbloccata da Dumfries alla stessa maniera mentre in Coppa Italia sia gli ottavi sia i quarti sono stati messi in discesa da calcio d’angolo, visto che oltre al timbro di Arnautovic contro la Lazio c’è anche quello olimpico di Asllani a dicembre contro l’Udinese. Un vero e proprio marchio di fabbrica, utile a sbloccare le partite quando l’attacco fatica a carburare e a maggior ragione in una stagione in cui le punte interiste hanno viaggiato, a tratti, a corrente alternata. Una modalità alternativa (altrettanto efficace) per tramutare reti la mole di gioco prodotta, che porta l’Inter a stazionare nella metà campo avversaria per trovare la chiave di volta. Spesso, infatti, la difficoltà più grande può essere quella di riuscire a sbloccare le partite, ma l’Inter alla bandierina ha trovato più volte la soluzione ideale fin da inizio stagione per conseguire questo obiettivo. Non solo nelle tre partite di Coppa Italia e Supercoppa già citate, ma anche in campionato contro Como, Fiorentina e Genoa, oltre a sfruttare i corner per mettere il risultato in cassaforte nelle altre occasioni.