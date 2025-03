Le condizioni degli infortunati di casa Inter e non solo. Il Corriere dello Sport aggiorna così sulla situazione singoli ad Appiano Gentile verso la ripresa di domenica contro l'Udinese. "Con i rientri di Taremi e Asllani, ora la truppa nerazzurra è definitivamente al completo. Al netto, evidentemente, degli infortunati. A tal proposito, ieri hanno lavorato parzialmente in gruppo anche De Vrij e Zalewski. Oggi, dunque, ci sarà l’ultimo step sulla via del recupero, visto che lavoreranno completamente assieme ai compagni. Domani ci sarà l’ultima verifica in occasione della rifinitura, ma a questo punto sia l’olandese sia il polacco saranno convocati per l’Udinese e si accomoderanno in panchina. L’ex-Roma, peraltro, dovrebbe fare staffetta con Darmian, anche lui al rientro dopo lo stop, ma in gruppo già da qualche giorno.

Il grande dubbio in vista dell’Udinese è in attacco, nello specifico chi affiancherà Thuram, sostituendo l’ammaccato Lautaro. In ballottaggio di sono Correa e Arnautovic, con il primo in vantaggio proprio per essere rimasto alla Pinetina durante la sosta. Vero che l’austriaco è rientrato presto, avendo esaurito gli impegni con la sua nazionale già domenica scorsa, ma ora è dietro di mezza incollatura. La scelta avrà diretta influenza anche sul derby di mercoledì prossimo: chi partirà in panchina domenica, infatti, ha buone probabilità di essere in campo dall’inizio contro il Milan. Con qualche margine, però, anche per il terzo incomodo, ovvero Taremi, reduce dalla doppietta con l’Iran, ma sempre alle prese con la pubalgia. Qualche piccola incertezza esiste pure a centrocampo e in difesa. Chi sta meglio tra Barella e Frattesi affiancherà Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana. Dietro, invece, Bisseck dovrebbe essere il jolly da giocare in corsa, con Carlos Augusto nell’undici iniziale al posto dello squalificato Bastoni", si legge.