"Il problema è che i campioni d’Italia quasi rimangono nello spogliatoio e patiscono come matti l’aggressività dei bianconeri. Barella cala, Calhanoglu è passivo, Mkhitaryan rincorre senza sosta i rivali mentre Taremi si divora un’eccellente occasione facendosi riprendere da Weah. Inzaghi prova a dare la scossa ma lo fa in maniera sconsiderata: se Zalewski ha un buon impatto, Thuram non sta bene mentre il cambio Bastoni-Carlos Augusto è disastroso, visto che è proprio l’ex Monza a perdersi Conceição sull’azione del gol. Al triplice fischio l’Inter perde un’occasione d’oro per scavalcare il Napoli, steccando ancora contro una big. I punti li puoi recuperare ma sconfitte così fanno più male all’autostima che alla classifica. Per evitare guai, servirà un riscatto immediato".