L'approccio di Cristian Chivu nel suo arrivo sulla panchina dell'Inter sembra non sia stato per nulla traumatico. Ed è già molto importante, considerando il morale della squadra nelle ultime settimane e l'avvicendamento con un allenatore che la guidava da addirittura quattro anni. Si legge su Libero in edicola oggi: "Chivu è stato intelligente a proporre nuove idee come un’evoluzione, non una rivoluzione che spazza via quanto di buono c’è nell’Inter. Così dice due cose ai giocatori: 1) siete forti 2) so come farvi migliorare. E sono le due cose che i nerazzurri avevano bisogno di sentirsi dire.