L'Inter attende con ansia di conoscere le condizioni di Stefan De Vrij in vista della sfida contro l'Atalanta di domenica sera. Il difensore olandese, fermatosi durante il riscaldamento del match di Champions League contro il Feyenoord a causa di una lieve infiammazione al ginocchio, ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile ma ha svolto un lavoro differenziato. Saranno necessarie ulteriori quarantott'ore per valutare se il giocatore potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta di Bergamo.