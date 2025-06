La prima del nuovo tecnico alla guida dei nerazzurri nell'esordio al Mondiale per Club: l'obiettivo è cancellare Monaco e il PSG

L’Inter apre stanotte (ore 3 italiane) il suo Mondiale per Club contro il Monterrey, in quella che sarà anche la prima uscita ufficiale del nuovo corso guidato da Cristian Chivu.

A 18 giorno dala pesante sconfitta per 0-5 contro il PSG nella finale di Champions League, che ha segnato la fine dell’era Inzaghi, l’obiettivo è voltare pagina e avviare un nuovo ciclo tecnico, come scrive Il Corriere dello Sport .

“L’idea era quella di cominciare un processo di ringiovanimento e, allo scopo, è stato scelto un allenatore giovane, anche come curriculum”.

Scelto per il suo legame con l’ambiente nerazzurro e per l’esperienza con le giovanili, Chivu dovrà rigenerare un gruppo ancora scosso e ricompattare lo spogliatoio.

“Perché il modo con cui riuscirà a entrate in connessione e quindi in sintonia con questo gruppo sarà un fattore determinante per il successo della nuova stagione”.