In questo momento si sta godendo le vacanze in compagnia degli amici, presto però dovrà sottoporsi a un intervento che per diverse settimane ha rimandato. Davide Frattesi sa che è fondamentale per mettersi definitivamente alle spalle un problema con cui ha convissuto nel finale di stagione, per poi essere pronto a voltare pagina del tutto. O quasi, considerando i segnali che arrivano dal Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti sul suo conto:

"C’è da registrare una decisione presa in via definitiva sul conto di Frattesi: non andrà via e rimarrà a disposizione di Chivu. Proprio il cambio in panchina è stato determinante in questo senso. Pur senza mai giocare, è scattato un certo feeling tra il tecnico rumeno e il centrocampista romano. Insomma, c’è la voglia reciproca di sperimentare nuove soluzioni tattiche. Magari non si potrà cominciare giusto a inizio ritiro, visto che, dopo l’operazione di ernioplastica a cui si sottoporrà questa settimana, Frattesi avrà bisogno di 20-30 giorni per rimettersi a disposizione. Se non altro, però, un nodo del mercato nerazzurro si può dire sia stato risolto. E Frattesi, a questo punto, gradirebbe pure il rinnovo…".