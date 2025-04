L'Inter vuole la finale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi lotta per tenere vivi tutti gli obiettivi, stasera vuole far suo il derby

Scudetto, Champions e Coppa Italia. L'Inter non sceglie e continua a lottare dappertutto. Stasera il primo dentro o fuori: il derby di ritorno per decretare la prima finalista di Coppa Italia. All'andata finì 1-1.

"Stasera l’Inter gioca per il Triplete e per addolcire l’amarezza della sconfitta di Bologna a Pasqua in campionato. Questo derby è una rottura di scatole, incastrato tra le ansie del campionato – il primato da condividere con il Napoli – e l’andata delle semifinali di Champions contro il Barcellona. L’Inter è sotto pressione come mai forse lo è stata nel quadriennio con Simone Inzaghi allenatore. Due anni fa, nel 2023, il Napoli stava per vincere lo scudetto a braccia alzate, in solitaria, e l’Inter poteva focalizzarsi sulla Champions, regalarsi una gran finale contro il Manchester City, e vincere la Coppa Italia a parziale compensazione. Quest’anno l’Inter vuole tutto – così ha detto Inzaghi – e stasera il tutto potrebbe svanire", analizza La Gazzetta dello Sport.