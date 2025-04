"Si sapeva che la stanchezza prima o poi avrebbe potuto azzannare l’Inter impegnata su tre fronti. È successo dopo l’impresa col Bayern. E ora l’incubo che tutto possa svanire come dopo la mezzanotte di Cenerentola. Dal sogno del Triplete alle mani vuote. Lautaro, Barella, Dimarco, Mkhitaryan e tante colonne ieri sono apparse irriconoscibili, svuotate. Il turnover necessario non ha pagato: disastrosi Taremi e Asllani. Dopo la sconfitta di Bologna, l’Inter, stanca e avvilita dal derby, domenica, dovrà trascinarsi oltre la Roma, senza Bastoni e Micki, per non essere scavalcata dal Napoli. E poi volare dal Barcellona che corre a mille per tenere vivo il sogno Champions. Non sarà facile, ma Inzaghi ha in casa riserve morali e tecniche per un lieto fine", aggiunge il quotidiano.