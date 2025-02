Inter in corsa per tutti gli obiettivi. A -1 dal Napoli primo in Serie A, già agli ottavi di Champions e ai quarti di Coppa Italia

Andrea Della Sala Redattore 12 febbraio 2025 (modifica il 12 febbraio 2025 | 08:32)

Sono arrivate tante critiche dopo la sconfitta di Firenze, ma l'Inter si è rialzata subito e ha accorciato in classifica, ora è a -1 dal Napoli. E in Champions è già agli ottavi. Un ruolino di marcia di tutto rispetto per la squadra di Inzaghi.