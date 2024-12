Il pensiero del club nerazzurro tradotto in un noto proverbio citato dal quotidiano in edicola stamattina

L'Inter non ha alcuna intenzione di lasciare qualche obiettivo per strada. Non a prescindere, quantomeno. L'idea è quella di giocarsela su tutti i fronti, assumendosi un rischio non banale, ma con la consapevolezza di avere mezzi a disposizione per portare a casa qualcosa di importante. Lo conferma anche il Corriere dello Sport a poche ore dal debutto stagionale in Coppa Italia: