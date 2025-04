Ciò che è stato un vantaggio col Bayern Monaco, Inzaghi spera possa esserlo anche col Bologna. L'Inter ha trovato in stagione più volte la via del gol da palla inattiva, anche contro avversari che potevano contare su dotazione simile. Il duro lavoro di questi anni ha portato a una sinergia importante, come spiega il Corriere dello Sport in edicola stamattina: "11 reti nate direttamente su calcio d’angolo. La prima squadra a inseguire (a debita distanza) è il Parma a quota 8 mentre il Napoli - contendente al titolo dei nerazzurri - è fermo a 5", per quanto riguarda il campionato.

Perché non provarci dunque anche al Dall'Ara? "Questa modalità nell’arco della stagione è diventata una vera e propria abitudine di cui hanno usufruito tutti i componenti della rosa. In particolar modo quei colpitori di testa in grado di spadroneggiare in area di rigore. Non a caso l’Inter in tutte le competizioni ha già mandato a segno la bellezza di 19 giocatori diversi. Tra quelli con maggior minutaggio, l’unico a non aver trovato la via della rete è il difensore centrale Acerbi. Chissà che nei prossimi match non possa esserci gloria anche per l’ex Lazio, magari sfruttando proprio una possibile incornata su calcio d’angolo come vuole l’ormai consolidata tradizione nerazzurra".