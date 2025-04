Ci aspettiamo una difesa proattiva, costruttiva, tesa alla controffensiva. Inutile inseguire il Bayern sul terreno della quantità del possesso palla, in Champions la squadra di Vincent Kompany è davanti a tutti quanto a possesso, con il 64,8 per cento di media. L’Inter è tredicesima con il 51,5, ma c’è possesso e possesso e quello dell’Inter, con Hakan Calhanoglu a orchestrarlo, è rapido e preciso, orizzontale il giusto, il tempo che ci vuole per cambiare il gioco da una fascia all’altra o per verticalizzare. Kompany è un allievo di Pep Guardiola, ne ha assimilato i precetti e i concetti. Simone Inzaghi ha inceppato per due volte gli ingranaggi del Manchester City di Guardiola, nella finale della Champions 2023, vittoria sofferta, per 1-0, di Pep, e nella prima fase di questa Champions, con lo 0-0 all’Etihad Stadium.

Tra tanti incroci importanti, ne scegliamo uno, Francesco Acerbi contro Harry Kane. Acerbi ha annullato Erling Haaland nelle due partite contro il City, di cui si è detto sopra. Acerbi ha giocato contro Kane per quattro volte in Nazionale, e l’inglese ha segnato tre gol, ma due su rigore, e una nell’Inter contro il Bayern, all’andata di questo giro di Champions, gara in cui il centravanti inglese si è distinto per aver colpito un palo, un episodio in cui c’è stata più imprecisione che sfortuna. Se Acerbi impedisse a Kane di fare il suo mestiere, aggiungerebbe un’altra bella tacca alla sua carlinga di difensore. Prima Haaland, poi Kane: sarebbe una grande accoppiata.

"Il Bayern lavora molto sulle fasce, ma tende a sguarnirle, perché gli esterni si alzano molto o perché si accentrano. La fascia destra dei tedeschi, Laimer “basso” e Olise “alto”, non brilla per contenimento, come ha dimostrato il match d’andata: i gol interisti a Monaco sono sgorgati dalla sinistra, zona in cui, come laterale, si muoveva Carlos Augusto. Stasera Federico Dimarco riprenderà il ruolo di titolare della corsia mancina e gli effetti potrebbero essere speciali. Dimarco è un martello, crossa o tira con uguale pericolosità, e si interseca con Bastoni. Anche se immaginiamo che Kompany abbia lavorato su questa situazione, il lato debole del Bayern andrà sollecitato e sfruttato", aggiunge Gazzetta.