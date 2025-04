CorSera – C’è un flash con Calhanoglu che rileva le difficoltà dell’Inter

Simone Inzaghi, alla fine della partita con la Roma, si è riferito alla gara, all'ultimo periodo dell'Inter e a cose a cui non può pensare perché deve proiettarsi sulla prossima importantissima partita col Barcellona. "Certo, l’allusione c’è. Ed è anche normale: «Rimesse laterali, calendario, assenze, rigori: è un periodo un po’ così per noi, ma non è il caso di parlarne». Però non è questo il cuore del discorso di Simone Inzaghi nel pieno dell’effetto valanga, innescato dal ko di Bologna, ingigantito dal derby perso in quel modo e aggravato dalla sconfitta con la Roma, che lancia il Napoli nella fuga forse decisiva. «Dobbiamo concentrarci su noi stessi e capire il perché di queste tre sconfitte. Nel primo tempo non eravamo insieme come squadra: l’avversario incide ma è mancata la lucidità nel muoversi tutti uniti». Una rarità per l’Inter", scrive il Corriere della Sera riportando le parole pronunciare ieri dall'allenatore nerazzurro.