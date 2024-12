Intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale, il giornalista Matteo Petrucci è tornato sulla clamorosa sconfitta della Lazio contro l'Inter. "Il principale interrogativo è capire come reagirà la squadra dopo questa batosta".

"Personalmente, credo che la reazione ci sarà e non ho motivo di dubitare che possa verificarsi l’esatto contrario. Baroni stesso ha detto che questa sconfitta non è un dramma ma che non deve nemmeno essere normalizzata. Penso che già a Lecce possa esserci un bel riscatto”.