Regalo della società ai dipendenti, che andranno in treno per la finale: in casa di vittoria, la parata ci sarà domenica

L'Inter ha deciso di portare a Monaco di Baviera non solo i suoi tifosi, ma anche tutti i dipendenti del club, in occasione della finale europea che si disputerà domani all'Allianz Arena. Una vera e propria spedizione nerazzurra: circa duecento lavoratori dell'Inter raggiungeranno la Baviera con un treno charter speciale, viaggio e biglietto offerti direttamente dalla società. Un'iniziativa che era stata già sperimentata nel 2023 e che rappresenta ormai una felice consuetudine per i club in grado di spingersi fino alle fasi finali delle competizioni internazionali.

Il viaggio sarà intenso e senza soste: i dipendenti partiranno al mattino e andranno direttamente allo stadio, per poi rientrare subito dopo la partita. Un modo per vivere in prima persona la magia di una finale che può cambiare la storia della stagione. La squadra, invece, farà ritorno a Milano la mattina seguente, proprio come già accaduto dopo i quarti di finale contro il Bayern. Dietro questa iniziativa c'è la firma del presidente Beppe Marotta e del gruppo Oaktree, che sarà presente al gran completo con Alejandro Cano, Katherine Ralph, Renato Meduri e Carlo Ligori.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la spedizione nerazzurra non si limita ai dipendenti. A Monaco è atteso anche un folto gruppo di vip e vecchie glorie del club, come i tripletisti del 2010, a eccezione di Stankovic, Thiago Motta e Chivu, impegnati con altri club. Anche i cuori nerazzurri della musica, come Ligabue e Max Pezzali, non potevano mancare per spingere la squadra verso il trionfo.

E se la coppa dovesse davvero arrivare a Milano, la festa sarà garantita. Lo ha confermato il sindaco Beppe Sala, noto tifoso interista, durante un intervento a “Un giorno di pecora” su Radio 2. “La parata ci sarà la domenica – ha detto Sala –. Ci siamo visti con l’Inter, c’era anche Beppe Marotta, ma per scaramanzia loro preferiscono non parlarne troppo”. E poi un consiglio ai tifosi più esuberanti: “Se l’Inter vincerà, non aspettate la squadra allo stadio la notte: il rientro è previsto solo al mattino successivo”.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport