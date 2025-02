"La squadra è tornata ad allenarsi alle 11 di mattina sotto gli occhi del direttore sportivo Piero Ausilio e del suo fedele vice Dario Baccin. Beppe Marotta, seduto sullo scranno più alto della società, è spesso impegnato (come ieri) in meeting nella sede di viale della Liberazione e nella quotidianità non può più frequentare la squadra come un tempo: se fosse stato necessario un discorsetto motivazionale alla truppa, il presidente non si sarebbe tirato indietro, ciò dimostra anche il modo poco traumatico in cui sia stato vissuto il post-Fiorentina ad Appiano", spiega La Gazzetta dello Sport.