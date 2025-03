Inzaghi ritrova tutti i nazionali

"Rieccoli lì, o forse non sono mai davvero andati via. Perché mai come stavolta, mai come durante questa sosta, tutto parlava di Inter: Calha che dava appuntamento ai tifosi per l’Udinese mentre saliva su un aereo diretto a Istanbul, Appiano che apriva i cancelli a Barella, Bastoni e Frattesi vestiti di azzurro, Julian Alvarez ed Enzo Fernandez che dall’altra parte del mondo esultavano col segno del Toro mentre lui, Lautaro, allestiva un ThuLa park fuori programma nella palestra della Pinetina insieme al gemello Marcus. Averli di nuovo tutti lì, però, in cerchio al centro del campo, per Simone Inzaghi è tutta un’altra cosa: è, prima di tutto, la sensazione bella ed elettrizzante di un’Inter di nuovo compatta e focalizzata sugli obiettivi. Che da domenica pomeriggio sfileranno uno dietro l’altro: Udinese, Milan in Coppa Italia, poi Parma, Bayern in Champions e così via fino alla fine di aprile. Tutto d’un soffio, come una filastrocca che i tifosi hanno già imparato a memoria, e giustamente: sono le tappe dalle quali passerà il sogno Triplete.