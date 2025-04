Inzaghi si gioca il tutto per tutto, è l'appuntamento più importante della stagione. Per questo il tecnico schiererà l'Inter migliore, ci sarà Dumfries e c'è fiducia anche per avere Thuram dal 1'. Con loro due sarà sicuramente un'altra squadra.

"Con quei due lì, l’Inter ritroverà la bellezza di 25 gol in un colpo solo. E per una squadra che è crollata rovinosamente a terra, perdendo tre partite in fila senza riuscire a segnare la miseria di un gol, è già questo un lusso. Quei due lì, per la cronaca, sono Marcus Thuram e Denzel Dumfries, i grandi assenti dell’ultimissimo spicchio di stagione nerazzurro che adesso si preparano a tornare in pista al momento giusto: ora che il ritmo si alzerà coi decibel di una semifinale di Champions contro il talent show in maglia blaugrana, l’Inter ha bisogno maledettamente del loro passo.