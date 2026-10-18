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Anche Tuttosport conferma: negato dall'arbitro Doveri un calcio di rigore netto ieri sera all'Inter contro il Bologna per fallo evidente di Matteo Darmian su Marcus Thuram.

Fonte foto: Errori Arbitrali

Spiega il quotidiano: "L’Inter, oltre a segnare due gol, se n’è mangiato uno incredibile con Sucic e si è vista non dare un rigore solare da Doveri, fischietto che - come hanno certificato le intercettazioni emerse - non è esattamente amato a latitudini nerazzurre.

Getty Images

Al di là delle ruggini tra le parti, resta evidente l’errore: Thuram - atterrato in area da Darmian - è stato ammonito per simulazione anziché vedersi concedere un rigore. Errore doppio perché Gariglio e Piccinini al Var sono rimasti silenti anziché intervenire".