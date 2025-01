Non sarà una partita banale quella di questa sera a San Siro con il Monaco. L'Inter non può sbagliare, deve assolutamente centrare gli ottavi di finale senza playoff e, possibilmente, arrivare tra le prime 4. Per questo Inzaghi valuta con attenzione la formazione da schierare.

"Nel centro sportivo andrà in scena la vera rifinitura per sciogliere i dubbi di formazione che il tecnico si è portato dietro fino ad oggi. Un su tutti: il partner di Lautaro. Ieri con il capitano è stato a lungo testato Arnautovic, che potrebbe avere una chance. L’austriaco però negli ultimi tre mesi - dalla notte sfortunata di Berna in poi - ha giocato dall’inizio solo una volta, in Coppa Italia con l’Udinese. Da capire se stamattina riuscirà effettivamente a completare il sorpasso su Thuram, che comunque ieri sera era ancora avanti nonostante i 180 minuti pieni giocati tra Praga e Lecce", rivela La Gazzetta dello Sport.