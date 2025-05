Il tecnico dell'Inter ha sciolto quello che era l'ultimo dubbio di formazione per questa sera tra Pavard e Bisseck in difesa

L'Inter è pronta per la finale di Champions. Stasera a Monaco scenderà in campo con il Psg per puntare al trofeo più importante di tutti. Inzaghi avrà tutti a disposizione e ha scelto la formazione migliore per sfidare Luis Enrique.