Nonostante l'ansia crescente, Simone Inzaghi ha predicato calma e sangue freddo ai suoi ragazzi. Il tecnico nerazzurro era convinto che usando la testa, l'Inter avrebbe ribaltato la gara e così è stato. "L’orologio di Inzaghi non vibra come quello dell’arbitro, ma l’effetto scossa davanti alla panchina dell’Inter si è visto lo stesso: negli ultimi minuti, più Simone guardava lo scorrere delle lancette sul polso, più diventava immarcabile. Per i suoi giocatori, telecomandati mentre il Monza tentava gli ultimi assalti, per il quarto uomo, impegnato in un corpo a corpo speciale per mantenerlo dentro i confini dell’area tecnica, e per tutto San Siro, che spingeva la squadra insieme al suo allenatore. È stata folle e soprattutto è stata dura, come aveva avvisato Simone poco prima di giocare", sottolinea la Gazzetta dello Sport.